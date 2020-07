Payer ses factures du quotidien au bureau de tabac, c'est désormais possible

Désormais, 5 000 buralistes vous proposent de régler vos factures de cantine, d'hôpital, vos impôts et tout ce que vous devez au trésor public. Une proximité saluée par la plupart des Français. Pour payer, rien de plus simple car c'est votre buraliste qui s'en occupe en scannant un QR code. Une opération gagnante pour ce dernier ainsi que pour les habitants qui voient peu à peu leurs services publics fermer.