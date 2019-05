Payer par téléphone portable, un nouveau système pour réduire le temps d'attente à la caisse

En moyenne, nous attendons près de onze minutes avant d'être reçus en caisse. Pour réduire ce temps d'attente, les supermarchés ne cessent d'inventer des tendances. Depuis près de dix ans, les consommateurs mettent la main à la pâte pour accélérer le passage en caisse et ainsi gagner du temps. Pour ce faire, ils leur suffit de scanner les code-barres des produits et de payer ensuite à partir d'un téléphone portable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.