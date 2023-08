Pays basque, balade sur la baie

On la surnomme "la perle de la mer Cantabrique". C'est 1,5 kilomètre de sable fin et une promenade centenaire. Saint-Sébastien et sa plage de la Concha, la "coquille" en espagnol, ont tout de la carte postale parfaite. Située à 25 kilomètres de la frontière avec l'Hexagone, elle fascine les touristes. Selon les estivants, ce n'est pas un hasard si le site a été décoré du titre de plus belle baie d'Europe à plusieurs reprises. Saint-Sébastien, que les Basques espagnols appellent Donostia, n'est en effet pas qu'une plage. Si la ville est réputée pour ses huit restaurants étoilés au guide Michelin, c'est sur les comptoirs des bars qu'on trouve l'un de ses trésors gastronomiques. Ici, on ne parle pas de tapas, mais de pintxos. Aitor Oyarzabal, patron du bar, nous montre ceux que les gens prennent souvent. Le choix n'est pas simple pour ce groupe d'amis, qui comme beaucoup d'autres Français, viennent là spécialement pour ces bouchées. Direction ensuite les ruelles de la vieille ville où se dresse la basilique Santa María del Coro. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Dubois