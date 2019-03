Pays basque : l'IGP jambon de Bayonne aura un nouveau logo

Au Pays basque, les habitants sont fiers de leur produit emblématique qui est le jambon de Bayonne. Aujourd'hui, cette spécialité face à la concurrence d'appellations étrangères. Pour informer le consommateur sur sa provenance, les conditions d'élevage et sa qualité supérieure, le jambon de Bayonne sera étiqueté d'un tout nouveau logo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.