Pays basque : la fête du piment d'Espelette

Ce week-end du 26 octobre se tiendra la fête du piment d'Espelette. Plus de 20 000 gourmands sont attendus dans le village pour le déguster sous toutes ses formes : en gelée, en poudre ou en purée. Il est à noter que le piment est un produit originaire du Mexique, appréciant le climat chaud et pluvieux du Pays basque. Chez les Hiriart, le piment d'Espelette est une affaire de famille avec quatre générations de producteurs et une passion intacte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.