Pays basque : les secrets de la fabrication de couteau en bois de néflier

Chaque printemps, c'est le même rituel au Pays basque quand les nefliers sont en fleurs. Pascal Exposito se sert notamment de ces arbustes pour fabriquer de vieux couteaux. Les mois de mai et juin, c'est le moment pour ce coutelier d'user de ses vieux outils pour scarifier les branches afin de les décorer. Elles se ramassent ensuite au mois de decembre, puis on les fait secher. La fabrication de la manche de couteau en neflier nécessite des heures de travail, une cinquantaine d'opérations au total. Avant d'être assemblée avec l'acier, celle-ci doit être poncée, faconnée et polie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.