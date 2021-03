Un air de printemps sur les marchés de Bayonne

Le soleil se reflète enfin sur les façades bayonnaises. Le retour du beau temps invite à profiter d'un café à emporter. "On est obligé de s'asseoir par terre, mais tant pis, on vient quand même profiter du rayon de soleil", tout en pensant aux jours meilleurs. "Je sens la vie qui reprend, ça fait du bien", "j'ai envie de passer de bons moments avec les gens, croiser des gens et de rire de bêtises", nous ont confié les Bayonnais que nous avons rencontrés. Le printemps pointe le bout de son nez et cela se voit dans les halles de Bayonne. Les fraises du Périgord et les asperges landaises sont arrivées. Malgré le contexte, les clients ont le sourire. D'ailleurs, des vacanciers venus de Marseille profitent de leur dernière journée pour se faire plaisir. Les habitants ont, eux aussi, envie de vacances. Ce mercredi matin, beaucoup attendent la vaccination pour pouvoir enfin partir. En attendant, il faudra se contenter du soleil basque. Il devrait briller toute la journée avant le retour des nuages jeudi.