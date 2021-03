Un élan de solidarité pour nourrir les animaux de la Rhune

Deux semaines après l'incendie sur la Rhune, c'est par les airs que les bénévoles viennent en aide aux animaux de la montagne basque. Les vols se comptent par dizaines et 250 kilos de nourriture ont déjà été largués. Conditionnés, les sacs sont prêts à être distribués. Touchés par l'incendie, les Basques se sont mobilisés pour la faune sauvage et pour les éleveurs de poneys. La nature a du mal à redémarrer et la nourriture est rare. Pour un éleveur, 700 hectares ont été brûlés et des espaces ont été calcinés pour ses poneys basques. Mais les éleveurs et leurs pottoks peuvent compter sur la solidarité. Une association collecte des fonds sur une cagnotte en ligne pour racheter du foin, déposés sur les flancs de la Rhune. C'est une aide indispensable. La prochaine étape pour les bénévoles est de collecter des fonds pour acheter des plants et revégétaliser la plus célèbre montagne du Pays basque.