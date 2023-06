Pays basque : une histoire de passions

Au Pays basque, les frontons font partie du décor. De couleur rouge ocre la plupart du temps, on en dénombre près de 400. Chaque ville ou village en compte au moins un. Depuis le début du XIXe siècle, on y pratique la pelote basque, un sport hérité du jeu de paume. Après le rugby et le football, c'est ici le troisième sport le plus pratiqué. Comme Mickaël et son fils Kylian, les amateurs de pelote sont ici très nombreux. À mains nues, ou avec une raquette appelée pala, la pelote basque compte plusieurs spécialités. Mais la plus spectaculaire est peut-être celle pratiquée avec ce gant en osier, le chistera. Née en 1857, on le doit à un jeune Basque qui a eu l'étrange idée de transformer un panier en instrument de jeu. Plus de 150 ans plus tard, il n'existe plus qu'un atelier de fabrication dans le pays. Depuis cinq générations, la famille Gonzalez confectionne et répare des chisteras. En tout, 30 heures sont nécessaires pour fabriquer un gant en entier. Cela explique que seules 120 pièces neuves sortent de là chaque année. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin, E. Castaing