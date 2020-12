Pays basque : une météo de printemps à quelques jours de Noël

Pouvoir nager à seulement quelques jours de Noël, c'est un plaisir pour les habitants de Saint-Jean-De-Luz. Avec douze degrés dans l'eau, la température a frôlé les 20 degrés ce lundi matin. Le temps idéal pour faire ses courses. Il faut dire que les dernières semaines ont été très pluvieuses dans le Sud-Ouest. Bien que le soleil joue à cache-cache, partager un café, même à emporter, reste ici une tradition bien ancrée. En effet, il n'y a pas de terrasse de restaurant mais retrouver les amis manque à beaucoup. Pour garder le lien avec la clientèle locale, les commerçants ouvrent. C'est également pour montrer que ces derniers sont bien présents pour les vacances qui ne tardent pas à arriver. Effectivement, ce vendredi, c'est déjà les vacances de Noël. Et au Pays basque comme ailleurs, les Français ont bien l'intention d'en profiter en cette fin d'année si particulière. De plus, dès demain 15 décembre, les déplacements seront plus libres. Les attestations pour la journée et la limitation à 20 km ne sont plus obligatoires.