"Mon pays c'est l'amour", l'album posthume de Johnny Hallyday tant attendu

Avis aux fans de Johnny Hallyday ! Son album posthume sort ce 19 octobre 2018 et 800.000 exemplaires seront en vente dès vendredi. S'intitulant "Mon pays c'est l'amour", celui-ci comporte onze chansons que la star a enregistré au cours des derniers mois de sa vie. Les bikers sont les premiers à attendre cet album avec impatience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.