"Mon pays c'est l'amour" : Line Renaud est "époustouflée" par l'album

Comme des millions de Français, Line Renaud a écouté l'album posthume de Johnny Hallyday. "Quand on sait dans quel état de santé il se trouvait, comment, d'où vient cette puissance vocale ?" se demande-t-elle. Très proche du chanteur, c'est émue aux larmes qu'elle raconte l'effet que lui a procuré ce nouveau disque. "J'avais d'un coup l'impression que j'allais le voir arriver. Et j'ai revu évidemment Johnny, à 17 ans", a-t-elle confié. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.