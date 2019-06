Bretagne : les cafés du Pays de Dol appelés à ne plus servir d'alcool à certains clients

Les élus des communautés de communes du Pays de Dol de Bretagne et de l'abbaye du Mont-Saint-Michel ont envoyé une lettre aux cafés. Ils ont notamment demandé à ces derniers de ne plus servir d'alcool aux agents municipaux pendant les heures de travail. Pour justifier sa demande, l'expéditeur explique qu’il lutte contre la consommation d'alcool de ses salariés. Si pour certains patrons cette initiative est perturbante, pour les clients, c'est l'incompréhension totale. Enfin, pour la mairie, ces courriers n'ont même pas lieu d'être. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.