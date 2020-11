Paysages d'automne : balade dans les Alpes-de-Haute-Provence

Du côté de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), une symphonie de couleurs s'offre comme un cadeau de l'automne. Les mélèzes, les bouleaux et les pins sylvestres deviennent or, briques et ocres. Pour les habitants, c'est toute une vallée flamboyante qui s'éveille dans le calme. À 1 600 mètres d'altitude, Benoît Million Rousseau profite chaque jour des bienfaits de ces terres automnales. Il récolte les baies de genièvre. Après les premières gelées, c'est l'idéale car elles vont dégager tous leurs arômes. Dans la distillerie familiale, il travaille de manière artisanale pour fabriquer du gin. De l'autre côté de la rivière Ubaye, Mathilde Gateley, Antoine Journaud et leurs enfants sont au potager. À l'automne, ils ferment leur gîte d'étape et préparent l'hiver. Prendre le temps de vivre et faire des réserves, ils essaient des nouveautés avec les produits qu'ils ont dans le jardin. Un peu plus loin, entre les roches noires, David Viveau récolte une autre baie : l'argousier. Remplie de vitamine C, elle ne pousse que tous les deux ans. Chez lui, ce jeune producteur fabrique du jus d'argousier, de la confiture et de la pâte de fruits. Tout est fait à la main.