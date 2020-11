Paysages d'automne : un bol d'air dans le Rougier de Camarès

Le dépaysement est assuré dans le Rougier de Camarès, situé au cœur du Pays de Roquefort. Il est captivant grâce à ses couleurs et à ses habitants qui se battent pour la faire vivre. Parsemé de petits canyons, le paysage se démarque par la couleur rouge brique de la terre très riche en oxyde de fer. En été, le ton est orangé tandis qu'en automne, c'est plus sombre. Laure, monitrice d'équitation, propose des balades à cheval dans ce décor de Far-West aveyronnais. Mais dans le Rougier de Camarès, la terre est peu fertile. La richesse des habitants, c'est surtout le lait de brebis. La plupart des fermes en produisent pour la fabrication du fromage de Roquefort. Dans la famille Bernat, par exemple, on élève les brebis de pères en fils depuis quatre générations. À quelques kilomètres de là, dans le village de Camarès, les petits biscuits font la réputation de la maison Majorel. Ils ont été inventés par Guy et Josy Majorel dans les années 70. Leurs enfants ont ensuite repris le flambeau avec les mêmes gestes et les mêmes machines 42 ans plus tard.