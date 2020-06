Paysages exceptionnels (4/4) : quand la Savoie ressemble aux steppes mongoles

Situé dans le département de la Savoie, le col des Saisies est l'endroit idéal pour des vacances en famille. Ici, le paysage ressemble beaucoup à celui de la Mongolie. On peut le visiter à vélo et ainsi profiter d'un panorama unique à 360 degrés. Après une longue journée, déguster les produits locaux et passer une nuit dans des yourtes authentiques mongoles sont des expériences à ne pas manquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.