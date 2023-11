180.000 trajets non payés : les ratés de l'A79 sans barrière de péage

Plus de barrière à péage, et donc plus d'arrêt. Pour les automobilistes, cette autoroute d'un nouveau genre a tout pour plaire. Mais pour ceux qui découvrent ce tronçon de l'A79, c'est une tout autre histoire. Ces automobilistes sont venus de Lyon. Et ce péage devenu invisible et appelé "péage en flux libre", c'est plutôt déroutant. Le paiement se fait en ligne, sur un site dédié, 72 heures maximum après votre passage, ou sur les bornes placées sur les aires d'autoroute. Mais ce mardi matin pas de chance, impossible de s'enregistrer. Comme eux, prés de 180 000 automobilistes n'ont pas réglé, volontairement ou non, leurs trajets sur cette autoroute. Pour ce touriste venu de Hong Kong, l'incompréhension est totale et l'agacement bien présent. Résultat, pour enregistrer sa voiture de location, il aura eu besoin de deux personnes autour de lui. En 2024, les autoroutes A13 et A14 fonctionneront également sur le même principe. À un détail près, l'entrée sur l'autoroute sera bien libre, mais il y aura bien une barrière de péage à la sortie pour éviter tous ces oublis de paiements. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive