Péage sans barrière : ça existe déjà

Il y a trois ans à Boulay-Moselle (Moselle), il y avait encore une barrière de péage. Désormais, c'est une arche équipée de capteurs d'immatriculation. C'est une expérimentation que Laura, commerciale, souvent sur les routes, apprécie. Pour d'autres, les débuts étaient un peu compliqués. "On a juste entendu le bip et c'est tout. On se demandait même si on avait payé", témoigne une automobiliste. Si vous êtes équipés d'un badge de télépéage, vous pouvez continuer votre chemin, le paiement est automatique. Il est aussi possible de payer les 1,30 euros sur le site internet dans un délai de dix jours, ou de régler aux bornes juste à la sortie de l'autoroute. Mais ces options ne conviennent pas à tout le monde. Amendes injustifiées ou mauvais calculs de prix, beaucoup d'automobilistes ont dénoncé des dysfonctionnements ces trois dernières années. "Les gens qui n'ont pas Internet ou qui ne consultent pas peuvent se faire avoir", lance un autre automobiliste. Il faudra s'y habituer, car dans les prochaines années, plusieurs portions d'autoroutes françaises seront équipées de ce péage nouvelle génération. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Hanesse