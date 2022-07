Péages : les sociétés d'autoroute vont-elles faire un geste ?

Péage sur l'autoroute A57 entre Toulon et Fréjus (Var). Nous abordons des automobilistes qui ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres et qui constatent une hausse des prix au moment de passer la barrière de péage : "de Paris à ici, il y a pour environ 100 euros" ; "de Lyon jusqu'à Saint-Raphaël pour moi, j'en ai pour plus de 70 euros". Au total, sur l'ensemble de l'Hexagone, les compagnies d'autoroute ont augmenté leurs tarifs de 2% auxquels s'ajoute la flambée des prix du carburant. C'est pourquoi l’État ce lundi demande aux sociétés concessionnaires de faire un geste, comme l'ont fait les compagnies pétrolières. Nous avons contacté les sociétés d'autoroute, pas de réponse pour l'instant. Mais le gouvernement souhaite les réunir prochainement pour entamer des négociations. TF1 | Reportage P. Ninine, S. Chevalleraud, A. Poupon