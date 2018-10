La pêche à la coquille Saint-Jacques est ouverte

Après cinq mois d'absence, la coquille Saint-Jacques fait son retour sur les étals. Même avec un prix encore relativement cher, les amateurs, eux, ne s'en privent pas. A l'ouverture de la saison, c'est en baie de Saint-Brieuc que l'on a fait la meilleure récolte avec 96 tonnes de coquilles Saint-Jacques pêchées. Plus qu'un simple symbole du territoire, cette mollusque fait vivre des milliers de personnes dans la région. En tout cas, la saison promet d'être bonne au grand bonheur des pêcheurs et des gourmets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.