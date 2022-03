Pêche à la truite : l’ouverture, c’est demain !

Pour Jean-Robert, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. L'ouverture de la pêche à la truite est sacrée. Une boutique d'Annecy ne désemplit pas ce vendredi matin. C'est l'effervescence des grands jours. "On est sur la semaine de folie. Mais c'est une bonne folie", avoue Rémi Bourgine. Les clients viennent pour chercher le précieux sésame : la carte de pêche à 104 euros. Claude l'achète chaque année depuis 60 ans. Et il n' y a pas d'âge pour taquiner la truite. Antoine, 21 ans, hésite sur son matériel. Tous les pêcheurs espèrent faire une belle prise. Et voici un conseil pour les débutants : "le ver de terre, c'est l'appât roi pour débuter la saison", explique Rémi. Il ne reste plus qu'à demander le programme. La Haute-Savoie compte 30 000 pêcheurs comme Claude qui a choisi l'heureux élu. "Dans les petits ruisseaux, je prends cette canne plus courte pour pêcher", dit-il. L'ouverture de la pêche à la truite, c'est donc demain à 6h21 très exactement, soit 30 minutes avant l'heure officielle du lever du soleil. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand