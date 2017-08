La pêche à la telline, de la patience et beaucoup de force  

A Gruissan, dans l’Aude, la telline se pêche de mars à octobre. Préparé en persillade à l’ail ou sauté, ce coquillage ravit les touristes et les locaux. Mais pour les trouver, il faut beaucoup de patience et de force. Les pêcheurs de tellines, qui ne sont plus que quatre ici, sillonnent les plages, l’eau jusqu’au bassin, avec un tamis de 25 kilos pour récolter les précieux coquillages.