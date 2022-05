Pêche au brochet : les jeunes mordent à l’hameçon

C’est une armée de jeunes pêcheurs. Ils sont bien déterminés et attentifs aux consignes pour ne pas rentrer bredouille. À bord des drôles d’embarcations, il n’y a nul besoin d’avoir des parents ou des grands-parents pêcheurs pour découvrir cette discipline. Pendant les vacances, cinq adolescents participent à un stage encadré par Jimmy Maistrello, guide de pêche de Vimines (Savoie). L’objectif du jour est d’attraper un poisson emblématique, le brochet. Sur le lac du Bourget (Savoie), une réglementation spéciale permet de pêcher ce carnassier avant le 30 avril, date d’ouverture nationale. Le brochet fait rêver les jeunes pêcheurs, mais pour l’instant, ça ne mord pas. "Il faut être persévérant et être concentré jusqu’au bout", explique l’un d’eux. Deux heures plus tard, c’est la délivrance pour Tom, quatorze ans. Il a pêché un Brochet de 68 centimètres. Comme un trophée, une photo pour l’unique prise de la journée. Le poisson est ensuite remis à l’eau dans le plus grand lac naturel du pays. TF1 | Reportage Y. Matisse T. Gathy