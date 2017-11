La pêche électrique inquiète les pêcheurs français

Le Parlement européen s'est prononcé en faveur du développement de la pêche électrique. Celle-ci consiste à lancer des filets chargés d’électricité au fond des mers pour capturer des poissons. Une méthode décriée par les pêcheurs français. À Boulogne-sur-Mer et à Dunkerque, les marins constatent de moins en moins de poissons dans leurs filets. Les pêcheurs hollandais sont pointés du doigt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.