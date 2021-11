Pêche et Brexit : sur l'île de Jersey, la crainte des sanctions françaises

Cela fait 30 ans que Peter est pêcheur sur l'île de Jersey. Depuis plusieurs mois, il vit au rythme des discussions entre le Royaume-Uni et la France. Ici, près de 80% de la pêche est vendue dans les ports normands et bretons. La menace de l'interdiction pour les pêcheurs de Jersey de se rendre sur les côtes françaises ne passe pas. Le port compte une quarantaine de petits bateaux de pêche. Ils sont tous restés à quai ce matin à cause du vent, mais les pêcheurs sont plutôt inquiets par les décisions qui pourraient être prises dans la journée, et décider de leur avenir à proximité des côtes françaises. Dans le centre-ville de Saint-Hélier, la principale inquiétude des habitants concerne l'électricité, car 90% de celle qui est consommée sur l'île vient de l'Hexagone. Le gouvernement français menace de réduire l'approvisionnement si aucun accord n'est trouvé. Pour les habitants de l'île, les négociations d'aujourd'hui sont d'autant plus importantes que l'essentiel de l'économie repose sur les échanges avec la France.