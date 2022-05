Pêche interdite : la Lamproie au menu, c’est fini

La pêche à la Lamproie, Philippe Vignac le pratique depuis toujours. C'est une tradition vieille de plusieurs siècles dans cette partie de la Dordogne qui vient d'être interdite. "Les conséquences de l'interdiction de la pêche à la Lamproie, ça va être dramatique pour 35 familles de pêcheurs", affirme-t-il. Voilà à quoi ressemble la Lamproie, filmée pendant un reportage au mois de mars. C'est un poisson préhistorique qui serait en danger. Pour Philippe, ce n'est pas à cause de la pêche, mais du silure, un prédateur de plus de deux mètres, qui se trouve en amont de la rivière. La Lamproie, c'est la spécialité du village de Sainte-Terre (Gironde), et une partie importante de son économie. Chez Sabine Durand, on les prépare dans des bocaux. Si la pêche s'arrête, elle devra fermer boutique. "Tout un pan de notre patrimoine va disparaître au regard de cette interdiction de pêche par principe de précaution", explique-t-elle. Dans le restaurant de Fabrice, elle est aussi à la carte. Et c'est ce plat emblématique du Sud-Ouest qui attire les locaux comme les touristes. Pour conserver cette tradition, les habitants du village ont décidé de se battre et viennent de lancer une pétition sur les réseaux sociaux, pour sauver leur Lamproie à la Bordelaise. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux