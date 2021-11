Pêche post-Brexit : comment les pêcheurs réagissent-ils aux annonces du gouvernement ?

Au Conquet (Finistère), la mesure prise par le gouvernement au sujet de la pêche dans les eaux britanniques est insuffisante pour eux. Et ils sont catégoriques là-dessus. L'objectif est en effet de garder leurs emplois et leur zone de pêche, pas de partir avec un chèque. Concrètement, ce plan de sortie de flotte permet aux pêcheurs sans licence de pêche en eaux britanniques d'avoir une indemnité pour compenser la perte de leur activité. Une déception pour les pêcheurs bretons. Pour cause, l'activité d'un seul navire y fait souvent vivre une dizaine de familles et tout un secteur d'activité. Entre la construction du navire, la vente et la transformation des produits, ici, un emploi à mer équivaut à trois emplois à terre. Tous ici espèrent donc que les négociations avec le Royaume-Uni finiront par aboutir. TF1 | Duplex T. Lagoutte