Pêche post-Brexit : le gouvernement annonce des indemnisations pour les bateaux français sans licence

Voici une première annonce dans le bras de fer franco-britannique sur la pêche et le résultat est loin de satisfaire les Français. Après des semaines de négociations, plus d'une centaine de navires n'ont toujours pas récupéré leur licence pour pêcher dans les eaux britanniques. L'île de Jersey est toujours au cœur des tensions. La ministre de la mer, Annick Girardin, reproche à l'île britannique de ne pas avoir respecté l'accord post-Brexit. Aux assises de la pêche ce jeudi matin, elle accuse le coup face aux professionnels du secteur. La ministre a demandé à avoir un plan de sortie flotte, estimé à 40 millions d'euros. Cela revient à détruire les bateaux des pêcheurs qui souhaiteraient renoncer en échange d'une indemnisation qui prend en compte le prix du bateau et le chiffre d'affaires du professionnel. Certains ont déjà fait leur calcul. Cette solution drastique est loin d'être partagée par tout le monde. Le président de la région de Bretagne estime qu'il faut poursuivre les tractations. Pour continuer à mettre la pression sur les Britanniques, la ministre de la mer a annoncé que les contrôles des navires anglais seront renforcés dans les prochains jours. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Agnès