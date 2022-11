Pédibus, la solution qui marche

Ce jeudi matin, c'est Jean-Maurice Raoult le conducteur. Retraité et bénévole, il est le responsable des trois lignes de pédibus mises en place dans ce village de 2 500 habitants. Il est 8h15, il y a quinze minutes de trajet jusqu'à l'école, et ça marche. Depuis un an, les rangs de ces petits voyageurs grossissent. Jamais de grève, les usagers sont ravis : "J'aime bien passer du temps avec les copains", "J'adore marcher". Ils passent un nouvel arrêt, nouveau passager. C'est comme une routine bien installée. "J'ai 76 ans, avec des petits enfants de 5 ans. Comme relation intergénérationnelle, on ne fait pas mieux", témoigne Jean-Maurice. Ils rejoignent la ligne deux conduites par deux autres retraités, Patrick et Catherine. Dernière ligne droite jusqu'à l'école, c'est l'heure de pointe. Le pédibus de Crissey a d'ailleurs réduit le nombre de voitures aux abords. A l'arrivée, tous les professeurs sont d'accord pour dire que les enfants qui ont marchés sont plus attentifs en classe. TF1 | Reportage S. Pinatel, F. Mignard