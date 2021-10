Pédocriminalité dans l'église : le rapport accablant

La toute puissance d'un pédocriminel, le silence d'une église, la honte d'une victime. Adolescent, Emmanuel Bailhache a été la proie d'un prêtre pédophile pendant des années. Ce n'est que l'été dernier qu'il a réussi à dénoncer son bourreau. Il contacte alors ses anciens camarades. Il n'est pas la seule victime. Pendant des années, l'église, consciente de la menace que représentait ce prêtre, n'a fait que le déplacer de diocèse en diocèse. "Si l'église avait agi dès l'origine, jamais je n'aurais été victime", confie Emmanuel. Des victimes comme lui, il y en a 216 000 recensées par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise. Ce mardi matin, un rapport de 2 500 pages a été remis. Le nombre de prédateurs sexuels depuis 70 ans est terrible : entre 2 900 et 3 200. Le message des victimes aux représentants des églises est clair : ils doivent payer pour tous ces crimes. A toutes ces victimes, les représentants de l'Eglise ont demandé pardon. La Commission préconise d'améliorer l'écoute et l'indemnisation des victimes, la formation des prêtres et religieux, et de réformer le droit de l'église pour mettre un terme au sentiment d'impunité des pédocriminels.