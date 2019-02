Privé de l'usage d'une route, un couple de retraités forcé de passer par une frêle passerelle

À Peillon, un couple de personnes âgées a été privé de l'usage d'une route par des voisins. Après une décision de justice, ils doivent désormais passer par une passerelle d'une trentaine de mètres pour rentrer chez eux. Celle-ci est pourtant fragile et située au-dessus d'une rivière. Aujourd'hui, ils demandent de l'aide pour sécuriser l'accès à leur domicile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.