Pélardon, un produit d'Appellation d'origine protégée

Le pélardon bénéficie d'une Appellation d'origine protégée. Ce fromage de chèvre se reconnaît grâce à sa croûte bien crémeuse et son cœur ferme. Pour respecter l'appellation, il faut onze jours d'affinage au minimum et beaucoup d'effort. Selon les fromagers de Saint-André-de-Buèges, le pélardon a la saveur du travail bien fait.