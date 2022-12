Pélé : le Brésil pleure son roi

C'est un hommage à la hauteur de la légende. Dans le ciel du Brésil, le Christ du Corcovado s'illumine aux couleurs du maillot de Pelé. "Ce n'est pas seulement pour se souvenir de l'étoile qu'il était et qui maintenant repose là-haut, mais aussi pour honorer le peuple brésilien en lui rappelant toutes les joies qu'il lui a données", affirme un habitant. Au pays du football, la mort de son roi est aussi difficile à croire qu'à accepter : "Pelé représente la passion que nous avons pour le football. Il est notre plus grande idole", "Tous ceux qui veulent être un jour footballeur, je pense, ont été inspirés par lui", "Si le Brésil est le pays du football, c'est surtout grâce à ce que Pelé a fait". Pelé est éternel selon les Brésiliens. Aucun de ces jeunes n'a vu la légende gagner les trois Coupes du monde. Ils sont nés après ces exploits, mais tous l'admirent, aussi pour le symbole qu'il incarnait. Ici, Pelé n'est pas qu'une star du sport, c'est un héros national, une idole. Son nom et son visage s'affichent sur toutes les télés, tous les écrans, et même sur les immeubles. Au Brésil, le roi est mort, "vive la légende !". TF1 | Reportage F. Litzler, L. Rossi, A. Lunardi