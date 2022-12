Pelé, un joueur hors norme

Le 19 novembre 1968, dans le stade du club brésilien Santos FC, Pelé va marquer l'histoire. Porté par 80 000 supporters, le Roi Pelé s'élance. Il vient de marquer le 1 000e but de sa carrière. La rencontre n'est pas encore terminée, mais les journalistes envahissent déjà la pelouse avec leur transmetteur radio pour immortaliser l'instant. Homme de spectacle, Pelé enfile un maillot floqué du chiffre 1 000 dans le dos. Un but pour l'histoire qu'il dédiera pour les enfants pauvres du Brésil. Onze ans plus tôt, Pelé avait écrit la première page de sa légende en devenant, à 17 ans, le plus jeune joueur de l'histoire à marquer un but en Coupe du Monde. Cette année-là en 1958 en Suède, l'Europe et le monde entier découvrent un génie. Le Roi Pelé a gagné sa première Coupe du Monde. Le troisième moment gravé pour l'éternité dans sa carrière a eu lieu en 1970 lors de la finale du Mondial au Mexique. Ce jour-là, face à l'Italie, il devient le seul joueur à avoir remporté trois titres de Champion du Monde. TF1 | Reportage C. Abel