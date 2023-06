Pellets, bois... c'est le bon moment pour acheter

À quelques jours de l'été, cette livraison est inhabituelle pour Serge. Il a commandé une tonne de granulés de bois, car en ce moment les prix sont au plus bas. En Lorraine (Meurthe-et-Moselle), il a beau faire un temps radieux depuis plusieurs semaines, les particuliers commandent quand même de quoi se chauffer. Ils anticipent déjà le redémarrage des poêles à pellets. Il y a quelques mois, les prix des pellets avaient atteint des sommets, ils étaient même devenus rares. Romuald Lehuraux, livreur, a beaucoup plus de travail en ce moment. En temps normal, à cette période, il y a moins de pellets dans les magasins. Mais là, il y a du stock. Actuellement, les granulés de bois sont bien moins chers qu'en février dernier. Selon les professionnels, les prix des pellets ne devraient plus baisser. Pour ceux qui le peuvent, il est temps de faire des stocks. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse