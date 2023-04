Pelouse interdite à la déchetterie

D'ici quelques mois, jeter les herbes tondues à la déchetterie ne sera plus permis à Rennes (Ille-et-Vilaine). Aux coins végétaux, vous pourrez toujours déposer vos mauvaises herbes ou vos branches, mais plus de pelouse. Une décision de la métropole qui ne fait pas que des heureux : "pour moi ce n'est pas une bonne mesure", "pour celui qui a un grand terrain, je trouve que ça va être difficile". Pour l'élu, qui a soutenu cette mesure, la raison est évidente : "ça c'est 80% d'eau, ça on peut le garder chez soi". Chaque année, un foyer en maison individuelle jette environ 110 kg de gazon. En interdisant de s'en débarrasser, l'idée est de réduire d'un tiers les déchets verts de la métropole. "Finalement, c'est des tas de gaz à effet de serre", explique Laurent Hamon, vice-président de la métropole Rennes. Pour y remédier, le mulching est l'une des solutions déjà pratiquées par la ville. Elle consiste à hacher très finement l'herbe et à la laisser directement sur le gazon. A Rennes, la métropole en est persuadée, notre pelouse est une nouvelle arme contre la sécheresse. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau