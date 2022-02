Peltre, un village où il fait bon vivre

Peltre (Moselle) se trouve en pleine campagne, mais à dix kilomètres seulement du centre-ville de Metz. C'est ce qui a motivé Anne-Laure, Jean-Baptiste et leur bébé Timothée à chercher une maison dans la commune. Ils y vivent désormais depuis deux mois. "C'était la proximité des autoroutes et puis les écoles et le jardin", témoignent-ils. Cette année, Peltre est classé deuxième des villages de France où il fait bon vivre, après avoir été deux ans à la première place. Un bon classement renouvelé qui n'étonne pas les habitants : "on a un village assez complet niveau commerce". Des commerces mais aussi des médecins, des écoles, une gare... Peltre offre de nombreux services de la ville à la campagne. La mairie reçoit d'ailleurs de plus en plus de demande de citadins. Revers de la médaille, ce bon classement et cet attrait particulier ont une grosse influence sur le prix de l'immobilier. Heureusement pour Peltre, six autres villages près de Metz figurent dans les premières places des classements des communes où il fait bon vivre dans l'Hexagone. TF1 | Reportage V. Dietsch, G. Gravina