"Le Pen, la politique en héritage" : le clan Le Pen au cœur d'un documentaire

Ce 12 mars 2019, LCI décrypte l'histoire du clan Le Pen dans le documentaire "Le Pen, la politique en héritage". Un focus sur des relations tumultueuses où politique et vie de famille se mélangent. On y retrouvera entre autres le dilemme auquel Marine Le Pen a dû faire face à un moment donné : celui de choisir entre exclure son père du Front national ou risquer de voir le mouvement disparaître. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.