Pendant ce temps à La Réunion, la vie continue

Pas de confinement ni de couvre-feu pour l'instant mais des règles sanitaires strictes à La Réunion. Dans un restaurant de plage situé à La Saline-Les-Bains, les sourires sont sur toutes les lèvres. Dans le contexte actuel, les clients ont conscience de la chance qu'ils ont. Port du masque obligatoire et des tables pour six personnes maximum, ils doivent s'organiser en fonction. Près de 600 amendes ont été dressées avec onze bars et restaurants fermés pour non-respect du protocole sanitaire. En plus du renforcement du contrôle, la préfecture mise sur la responsabilité de chacun. Les commerces de l'île sont ouverts et le protocole sanitaire est appliqué à la lettre. Le monde du spectacle respire également. Les représentations continuent avec notamment le chorégraphe Philippe Decouflé et sa compagnie. Sur le territoire, la Covid-19 circule et fait l'objet d'une veille sanitaire quotidienne. Pour venir à La Réunion ou pour quitter l'île, il faut obligatoirement présenter un motif impérieux dûment justifié.