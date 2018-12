Pennes-Mirabeau : la manifestation des gilets jaunes inquiète les commerçants

Aux Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, les commerçants ont perdu moins 38% de leurs chiffres d'affaires au mois de novembre 2018. Ils espèrent se rattraper en décembre. Mais à cause des blocages des gilets jaunes, les clients ont déjà modifié leurs habitudes et le mois ne s'annonce pas bien. Dans le magasin de jouets GiFi, par exemple, la fréquentation est en baisse. Certains rayons restent vides car les camions de livraison n'arrivent pas toujours à destination. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.