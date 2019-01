Que pensent les maires de leur Grand débat avec Emmanuel Macron ?

Le Grand débat d'Emmanuel Macron avec les maires a duré près de sept heures. Presque tous les sujets, à ne citer que la retraite, le pouvoir d'achat ou encore la justice sociale, ont été abordés. Concernant la forme, l'échange a été de qualité. A la sortie, les élus ont eu le sourire aux lèvres. Certains ont même estimé que le gouvernement a changé de méthode. Le président de la République a marqué des points. Il ne reste plus qu'à attendre ses réponses aux revendications. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.