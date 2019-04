Que penser de l'augmentation des dépenses des automobilistes ?

Selon une étude publiée par l'Automobile Club Association, le budget de l'automobiliste a encore progressé. Les dépenses d'entretien ont bondi de 3,8% en un an et les primes d'assurance ont augmenté de 2,5%. La hausse des prix du carburant a aussi pesé dans cette hausse du budget automobile. Un lourd budget qui inquiète les habitants à Marcq-en-Barœul, dans le Nord. Dans ce contexte, faire jouer la concurrence et négocier seraient des bonnes alternatives pour réaliser des économies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.