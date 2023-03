Pensez aux apprentis pour payer moins cher

Des choux à la crème recouverts de caramel, Chloé, 24 ans, apprend la pâtisserie. Elle a commencé sa formation il y a six mois. Elle s’est inscrite sur une plateforme qui la met en relation avec des clients. En moins de trois heures, son Saint-Honoré est fini. Prévenue, la cliente vient le récupérer et n’a payé que quatorze euros. Chaque apprenti est testé avant d’intégrer le site. D’autres bons plans sont proposés pour satisfaire les nombreuses demandes. "Les gens peuvent profiter simplement et à moindre coût des services qu’ils ne pouvaient peut-être pas s’offrir habituellement. On est à peu près moins de 70%", rapporte Élodie Quach, créatrice du site "Youdy". Matthieu a 58 ans, il est journaliste spécialiste du monde agricole. Depuis 18 mois, il apprend à faire des massages. "En gros, on paye entre 20 euros à 30 euros au lieu de 80 euros", confie sa cliente. Dans deux ans, il devrait finir sa formation de masseur. Chloé, elle, doit passer son CAP au mois de juin. TF1 | Reportage J. Chubilleau, J.Y Chamblay