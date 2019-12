Pension de retraite : combien touchent les cheminots ?

À la SNCF, les agents partent à la retraite à l'âge de 55 ans. Leur pension de retraite s'élève à 2 112 euros en moyenne. À la RATP, l'âge de départ à la retraite est fixé à 54 ans, avec une pension s'élevant à près de 2 357 euros. En regardant ces chiffres, on peut dire que les cheminots ont beaucoup d'avantages par rapport aux salariés du privé, car ces derniers ne touchent que 1 260 euros de pension en moyenne. Quid du financement de ces retraites ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.