Pension et âge : simulez votre nouvelle retraite

Un outil pour mieux comprendre la réforme des retraites, l'idée séduit. Depuis ce lundi matin, le simulateur du site Info Retraite a été mis à jour. Il prend désormais en compte la nouvelle réforme. Il suffit de rentrer quelques informations et vous en apprenez plus sur vos droits. Nous avons fait le test avec une conseillère de ventes. Une première version pré-remplie donne ce résultat : elle pourrait prendre sa retraite à partir de 62 ans avec un revenu de 1 714 euros brut ou attendre 67 ans pour partir à taux plein avec 2 019 euros brut. Ses enfants n'ont pas encore été pris en compte. En rentrant manuellement les informations, les montants passent à 1 877 euros brut et 2 218 euros brut. Certains critères ne sont pas encore été intégrés, comme la pénibilité, les régimes spéciaux ou encore la retraite progressive. La version définitive du site est promise pour le mois de novembre. Elle prendra en compte tous les cas de figure possibles permettant à chacun quelle que soit sa situation de connaître son âge de départ à la retraite et le montant précis de sa pension. TF1 | Reportage L. Kebdani, J. Corbillon, F. Moncelle