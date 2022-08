Pensions de retraite : jusqu'à six mois de retard

Pour Martine, la vie paisible de retraitée attendra encore un peu. Cette ancienne employée de banque s’est arrêté de travailler le 1er janvier. Le problème, c’est qu’elle ne reçoit sa pension que depuis le 1er avril. Comme elle, de nouveaux retraités attendent parfois plusieurs mois avant de percevoir la leur. En cause, des dossiers toujours plus nombreux, car les Français de la génération baby-boom atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite. Plus de retraités et moins d’agents pour traiter les dossiers, selon les syndicats. Un logiciel avait pourtant comme mission de faciliter leur travail. Cela concerne surtout les retraités les plus modestes. Ce sont eux qui, le plus souvent, ont alterné entre périodes d’activité et de chômage. Aujourd’hui, 14 500 retraités sont en attente de paiement sur les 800 000 dossiers traités. Un nombre constant depuis des années selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Un conseil donc : envoyez votre dossier au moins quatre mois avant votre départ pour augmenter vos chances de recevoir votre pension dès le premier jour de votre retraite. TF1 | Reportage P. Corrieu, F. Maillard, F. Couturon