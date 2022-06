Pentecôte : un vendredi rouge sur les routes

Pour ce week-end de trois jours, un couple de Belges a pris la route en direction de Bergerac (Dordogne), avec dix heures de trajet. Pour éviter le bouchon, le départ était matinal. "On est parti de chez nous à 5h30", lance le mari. Sur l'aire d'autoroute, tôt ce vendredi matin, tout le monde s'active déjà à être prêt à accueillir les voyageurs. Le directeur du site court dans tous les sens. Ils s'attendent à voir s'arrêter environ 20 000 véhicules. Le trafic est déjà très dense aujourd'hui. Chacun a sa petite astuce pour prendre son mal en patience. Pour les plus longs voyages, les conducteurs anticipent. Certains font le plein d'essence, d'autre de caféine. "Un café pour tenir le coup", affirme un client. Alors quand une machine se dérègle, il faut agir vite. Pour cette famille, il ne reste plus qu'à espérer le beau temps. "Un petit peu nuageux, mais ensoleillé. J'ai confiance en la météo pour nous ramener le soleil", confie le père de famille. TF1 | Reportage L. Kebdani, W. Wuillemin, S. Humblot