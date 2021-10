Pénurie d’animateurs : des centres de loisirs contraints de refuser des enfants

Pour ce premier jour au centre de loisirs, certains parents de Donges (Loire-Atlantique) ont bien cru qu'ils n'auraient pas de place. Pour cause, le centre social a dû refuser l'accès à une vingtaine d'enfants. Il a été, en effet, impossible pour le centre de trouver des animateurs. "Pour ouvrir trois centres, il nous faut quatorze animateurs. Nous n'en avons que dix donc nous n'ouvrons qu'un seul centre en regroupant les primaires et les maternelles", explique le directeur du centre. La situation est instable pour les familles de la commune. "Il faudrait faire un effort sur le BAFA", disent-elles. Le gouvernement, de son côté, a annoncé ce lundi matin une aide de 200 euros pour 20 000 futurs animateurs souhaitant passer le BAFA, diplôme obligatoire à la profession. Mathilde Violet est étudiante. Elle vient travailler une semaine pendant les vacances et deux autres structures lui ont demandé ses services. Ici, depuis l'été, les animateurs sont payés au Smic horaire. Ce n'est pas le cas de tous. Beaucoup sont encore au forfait, 50 euros la journée pour dix heures de travail.