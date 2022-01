Pénurie de beurre : la galette des rois va-t-elle coûter plus cher ?

Après Noël et le Nouvel An viendra le temps de l'épiphanie. Les premières galettes sont installées en vitrine, mais cette année elles seront un peu plus chères. Dans la boutique "Les Folies Normandes" au Hom (Calvados), c'est vingt centimes d'euros en plus par part. Cela met les boulangers en difficulté. Pour comprendre cette augmentation, il faut passer derrière les fourneaux. Le prix du beurre ne cesse d'augmenter, presque 25% en un an. Un boulanger a dû payer 250 euros de plus que d'habitude. En début d'année, les ventes de galettes représentent 50% du chiffre d'affaires. Les clients ne semblent pas déranger par cette hausse. Le constat est le même : toutes les matières premières ont augmenté. En trente ans de métier, c'est du jamais-vu pour Isabelle Béliard. Devenir la reine ou le roi vous coûtera donc un peu plus cher. Dans l'Hexagone, chaque année au mois de janvier, trente millions de galettes sont vendues. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vieira