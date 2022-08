Pénurie de canetons : va-t-on manquer de foie gras ?

"Normalement à cette saison, nous devrions avoir à peu près 2 500 canards. Aujourd'hui, on a rien du tout", confie Pierre-Yves Kuster. Son élevage de canards est complètement vide. Pourtant, l'exploitation de Pierre-Yves n'a pas été touchée par la grippe aviaire. Mais les couvoirs qui fournissent les canetons, eux, ont été décimés par l'épidémie. Sans animaux à cette période de l'année, il va falloir mettre ses huit employés au chômage partiel. A une trentaine de kilomètres de là, Jean-François Roudier vient de recevoir des volailles, il y a tout juste une semaine. Pourtant, ce ne sont pas des canetons mâles qui serviront à faire du foie gras, mais des femelles. Face à la pénurie, il faut s'adapter. Pour les magrets et les confits de canard, les quantités devraient être les mêmes, mais le foie gras pourrait être limité cette année pour les fêtes. "La semaine prochaine, on n'aura plus de foie gras à vendre et au mois de novembre on n'aura pas du tout la capacité, à un mois, de faire les stocks pour les fêtes de fin d'année", explique Jean-François. En tout, près de 20 millions de volailles ont du être abattus cette année dans le pays à cause de la grippe aviaire. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux